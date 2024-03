Toujours à fond les ballons.

Débarqué d’un pays froid, la Norvège, Aron Dønnum a pourtant le sang bien chaud. « Il sortait souvent torse nu et grimpait aux arbres », raconte sa mère Jan Helen dans le dernier numéro de So Foot. Un vrai « jackass » qui à seulement 25 ans a déjà tout fait dans sa vie. « Ski freestyle, handball, foot us, basket… », il aura tout essayé pour finalement trouver sa voie, des crampons aux pieds. « À l’entraînement, lors des séances de penaltys , il tirait le sien en faisant un salto », se souvient son coéquipier au Standard Nicolas Gavory.

« Aron, il a une grosse paire », ose même Nicolas Raskin, autre partenaire de vestiaire au Standard, en se remémorant sa demande en mariage à Sclessin, au pied du kop liégeois après un derby contre Anderlecht arrêté avant son terme à cause de jets de projectiles. « Il n’a pas peur d’afficher sa personnalité, il a un côté excentrique, c’est un personnage atypique », continue-t-il. La recrue la plus chère de l’ère RedBird à Toulouse (4,5 millions d’euros) ne souhaite laisser personne indifférent, comme il l’assume dans ce portrait : « Ça peut être too much pour certains, mais je préfère ça à des gens qui ne montrent rien. »

L’histoire de ce sang chaud venu des glaciers est à retrouver dans le dernier numéro de So Foot, en kiosque depuis ce jeudi.

