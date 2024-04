Pronostic Lorient Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse accroche un résultat à Lorient

A l’instar de Clermont, Lorient avait réalisé une très bonne saison l’an passé mais déchante lors de cet exercice. En effet, le club breton est englué dans la zone de relégation. Actuellement, les Merlus sont en avant-dernière position avec 3 points de retard sur le premier non-relégable et 2 sur le barragiste. Tout reste donc possible pour Lorient qui avait montré quelques signes d’amélioration à la suite du mercato hivernal. Les résultats des dernières journées sont en revanche plus inquiétants pour Régis le Bris puisque son équipe reste sur 6 matchs sans la moindre victoire, avec un nul pour 5 revers. De plus, les Lorientais viennent d’encaisser de lourds revers face à Montpellier, Nice ou contre le Paris Saint-Germain mercredi (4-1). La seule bonne nouvelle de la semaine vient de Bamba qui a retrouvé le chemin des filets.

Sans doute à force de jouer tous les 3 jours (C3/L1), Toulouse a également connu un passage délicat en fin d’année 2023, finissant parmi les formations relégables. Le TFC s’est en revanche repris en 2024 en alignant de bonnes prestations qui lui ont permis de prendre ses distances avec la zone rouge. En effet, le club haut-garonnais occupe aujourd’hui la 11e place avec 9 points de plus que le premier relégable. En s’imposant ce dimanche, les Toulousains seraient assurés de conserver leur place dans l’élite à 3 journées de la fin. Solide, le TFC reste sur 4 journées sans la moindre défaite avec des succès obtenus en déplacement à Clermont et Rennes pour des nuls au Stadium face à Strasbourg et Marseille. Les Dallinga, Sierro ou Aboukhlal sont en forme et vont vouloir terminer la saison sur une bonne note. Sur une bonne dynamique, le TFC semble en mesure de prendre au moins le point du nul en Bretagne.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

