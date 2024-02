Lille humilie Clermont, Toulouse scotche Reims

Il y avait plein de belles choses à voir dans cet après-midi de Ligue 1 !

Le flambeur du jour : Jonathan David

Comme lors de ses 5 matchs précédents à Pierre-Mauroy, Jonathan David a trouvé le chemin des filets face à Clermont. L’attaquant Canadien a même inscrit un doublé dans le carton du LOSC (4-0) qui a tout simplement explosé une équipe clermontoise aux abois. Les hommes de Pascal Gastien étaient déjà menés 4-0 à la mi-temps, plombés par ce doublé de Jonathan David et par un bonbon d’Edon Zhegrova, entre autres. Les Lillois sont sur le podium !

La surprise du chef du jour : Toulouse

Le Téfécé s’est fait peur en fin de match mais les Toulousains sont tout de même allés grappiller trois points à Auguste Delaune. 0-3 à la mi-temps et 2-3 au final, une partie longtemps maîtrisée avant un money-time crispant terminé qui aura vu Cristian Cásseres faire un sauvetage salvateur sur sa ligne au bout du temps additionnel. Carles Martínez Novell, loin d’avoir traversé des semaines tranquilles récemment, peut respirer.

Le chiffre du jour : 7

C’est le nombre de défaites consécutivse en Ligue 1 du FC Metz. Malgré une réalisation de Didier Lamkel Zé, seulement trois jours après avoir signé chez les Grenats sur le gong du mercato hivernal, les gars de László Bölöni ont coulé, encore une fois incapables de proposer quoi que ce soit de cohérent (1-2). Un succès qui fait en revanche un bien fou aux Merlus de Régis Le Bris qui n’avaient plus connu la victoire depuis fin octobre, et qui peuvent aussi savourer les débuts réussis de Panos Katseris, buteur cet après-midi, tout juste arrivé de Serie B. Les deux équipes ont 16 points, Metz est encore devant au goal average, et la lutte pour le maintien s’annonce haletante.

Les résultats de l’après-midi :

Lille 4-0 Clermont

Buts : David (10e et 38e), André (24e) et Zhegrova (40e) pour le LOSC

Reims 2-3 Toulouse

Buts : Teuma (49e) et Akieme (90e+1) pour le SDR // Mawissa (11e), Babicka (31e) et Dallinga (45e+2, SP) pour le Téfécé

Metz 1-2 Lorient

Buts : Lamkel Zé (22e) pour les Grenats // Bamba (19e) et Katseris (58e) pour les Merlus

