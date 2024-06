Lorient officialise le remplaçant de Régis Le Bris

Les chaises musicales.

Alors que Régis Le Bris vient de quitter Lorient pour rejoindre Sunderland, les Merlus avaient tout anticipé et ont révélé ce dimanche l’identité du successeur du Breton. Sans surprise, c’est bien Olivier Pantaloni, tout juste parti de l’AC Ajaccio après treize ans au club, qui va prendre les rênes des Lorientais, en Ligue 2. Le technicien a signé un contrat de deux ans alors que son objectif pour la saison à venir est clair : remonter tout de suite. « Le parcours et la personnalité d’Olivier coïncident avec notre objectif d’ancrer l’exigence et la solidarité au sein du vestiaire. Son expérience riche et ses succès obtenus dans ce championnat de Ligue 2 témoignent du caractère et de la constance nécessaires pour motiver nos joueurs sur la durée », a ajouté Loïc Féry, le président lorientais.

Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée d’Olivier Pantaloni au poste d’entraîneur. Communiqué officiel : https://t.co/8F5RmFjcuf pic.twitter.com/WLsWKvSElU — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) June 23, 2024

Et toujours pas de banc pour Habib Beye.

