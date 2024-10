Atlético-Lille : Pour Benjamin André, le penalty lillois est justifié

Les clubs français arbitrés comme des grands clubs ?

Vainqueur de l’Atlético de Madrid ce mercredi soir pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions (3-1), Lille s’en est notamment sorti grâce à un penalty que l’on qualifiera de litigieux. Obtenue par Benjamin André et transformée par Jonathan David, la faute ne semblait effectivement pas vraiment évidente, malgré les ralentis et le recours à la VAR. Pour André cependant, l’intervention de Koke était bel et bien illicite : « Le ballon, j’essaie de l’attaquer. Il rebondit. Moi, je mets le pied. Koke me prend le pied. Je pense que la faute est là. Je pense que l’arbitre est allé vérifier si je fais main », a ainsi détaillé le milieu de terrain au micro de Canal+.

Le LOSC avait alors pris l’avantage dans le dernier quart d’heure, avant d’enfoncer le clou en toute fin de partie. En position de barragiste dans cette première phase de C1 (quinzième au classement), les Dogues restent sur deux victoires contre les deux géants madrilènes, puisqu’avant la trêve internationale, ils étaient parvenus à dompter le Real Madrid à Pierre-Mauroy (1-0).

Arbitrage maison même à l’extérieur.

Bruno Genesio a préféré la victoire contre l'Atlético que celle face au Real