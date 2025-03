Ngal’ayel Mukau jouait pieds nus pour être plus fort

Devenir professionnel, ça coûte un pied.

Ngal’ayel Mukau s’est confié auprès de son club sur son début de carrière professionnelle et son parcours pour en arriver là. Le Belge a signé au LOSC l’été dernier avec à peine plus d’une saison professionnelle dans les cannes. Mais son adaptation express a mis tout le monde d’accord chez les Dogues. Le jeune Lillois a tout simplement marqué ses deux premiers buts en carrière professionnelle en Ligue des champions. Il avait offert la victoire à son équipe contre Bologne plus tôt dans la saison. Son talent vient en partie de sa formation, et les méthodologies qu’il a suivies peuvent paraître plus que surprenantes.

Jouer pieds nus contre des adversaires en crampons

À 10 ans, il a rejoint l’académie de Zulte Waregem en Belgique. Au sein de cette école de football, Mukau explique que ses éducateurs le faisaient jouer pieds nus : « On s’entraînait deux fois par jour et on disputait même nos matchs pieds nus contre des adversaires en crampons. Le but était justement d’éviter les duels, de faire circuler le ballon rapidement pour éviter les contacts et donc risquer de se faire écraser les pieds. » raconte-il dans un portrait dressé par le LOSC. C’est une méthode à la dure qui, semble-t-il, a porté ses fruits.

L’académie a fermé cinq ans plus tard. Surprenant ?

Un invité surprise sur les terrains à l’entraînement du LOSC