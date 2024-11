Ngal'ayel Mukau au pied du podium de la précocité

Un Mukau de Ngala hier soir.

Auteur d’un doublé ce mercredi soir sur la pelouse de Bologne en Ligue des champions (1-2), Ngal’ayel Mukau est le héros de la soirée du LOSC, bien parti pour poursuivre l’aventure européenne en février prochain. L’international congolais (deux sélections avec la RDC), qui n’avait jamais marqué de sa carrière professionnelle comme il l’a confié au micro de Canal+ après la rencontre, a également fait preuve d’une grande précocité puisqu’il devient à 20 ans et 24 jours le quatrième plus jeune joueur à inscrire un doublé en C1 avec un club français, derrière Kylian Mbappé, Karim Benzema et David Trezeguet… excusez du peu.

2 – Plus jeunes auteurs d’un doublé avec un club français en Ligue des Champions : 🥇– Kylian Mbappé avec Monaco (18a 113j) 🥈– Karim Benzema avec Lyon (19a 358j) 🥉– David Trezeguet avec Monaco (20a 7j) 4⃣– Ngal'ayel Mukau avec Lille (20a 24j). Pépite. #UCL pic.twitter.com/H0Ttk8OoWr — OptaJean (@OptaJean) November 27, 2024

Mukau, transféré cet été à Lille en provenance du KV Malines, manque cet anecdotique mais prestigieux podium pour 17 petits jours, devancé par le doublé de Trezeguet avec l’AS Monaco face à Lierse, le 22 octobre 1997 (5-1) alors que l’ancien international français n’était âgé « que » de 20 ans et 7 jours. Pas sûr toutefois que le record de Mbappé, double buteur à Dortmund avec Monaco en 2017 (2-3) à l’âge de 18 ans et 113 jours, soit battu un jour. Nul doute que Mukau, sauveur des lillois et homme du match hier, savourera néanmoins sa présence auprès de si grands noms du football français.

