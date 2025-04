Paul Pogba se livre sur sa séquestration et ses conséquences

De vrais traumas.

Libre comme l’air à la suite de la résiliation de son contrat à la Juventus et de la fin de sa suspension de 18 mois pour dopage, Paul Pogba a donné une interview au magazine GQ France. Dans cet entretien, diffusé ce mardi, l’ancien joueur de la Juventus est revenu en longueur sur sa séquestration en 2022 et les impacts que celle-ci a eus sur sa carrière. « J’ai tout caché de cette extorsion, a lâché « la Pioche ». Ma femme ne savait pas, mes enfants non plus. Quand je rentrais de l’entraînement, il fallait que je joue mon rôle de père de famille et de mari. Je gardais tout pour moi. Finalement, ça me rongeait. »

« Ça a joué sur mon corps » « J’avais tellement de soucis que je ne jouais plus. Et pourtant j’essayais. Je savais que c’était le seul moyen pour me faire oublier ces problèmes. […] Je me demandais quand tout ça allait finir. Ça a joué sur mon corps. C’est pour ça que je n’arrivais pas à revenir, assure le milieu de terrain, qui a également admis avoir été en dépression lors de sa période compliquée à Manchester United sous les ordres de Mourinho. Tout ce qui m’est arrivé m’a fait changer. J’ai vu ce qu’était la “vraie” vie. Ça a agi sur moi comme un nettoyage complet. J’ai pris dix ans d’un coup. » Pour rappel, son frère Mathias et cinq de ses amis d’enfance ont été condamnés à des peines allant jusqu’à huit ans de prison pour cette affaire.

Le meilleur reste à venir.