Des supportrices du RC Lens portent plainte pour des fouilles abusives à Lille

Des nouvelles que l’on n’aime pas voir.

Le match n’était pas dingue, mais ce qu’il s’est passé en dehors l’est encore moins. Le Derby du Nord en clôture de la 27e journée de Ligue 1 s’est d’abord distingué pour des violences contre les forces de l’ordre, comme l’a rapporté le ministre de l’Intérieur en après-match. Ce lundi soir, c’est au tour du Parisien d’annoncer que des plaintes ont été déposées pour des fouilles abusives sur des supportrices lensoises.

« Des palpations intrusives et intolérables »

L’association Her Game Too France, qui vise à lutter contre le sexisme dans le football, a confirmé auprès du quotidien que plusieurs femmes ont porté plainte pour des « des palpations intrusives et intolérables » avant d’entrer dans la Decathlon Arena de Lille. Leur nombre reste, pour l’heure, non communiqué. L’association a annoncé ouvrir un formulaire en ligne destiné à recueillir la parole des victimes ou des témoins.

Nous avons immédiatement été informées des palpations intrusives et intolérables effectuées hier à Pierre Mauroy par un OPJ, notamment via l'intermédiaire de notre ambassadrice Her Game Too pour le @RCLens présente sur place. Nous travaillons depuis hier soir pour entrer en… — Her Game Too France (@hergametoofr) March 31, 2025

Une triste affaire qui fait écho à des faits similaires qui s’étaient déroulés au stade Océane du Havre, en octobre 2023. À l’époque, le dossier avait été classé sans suite par le procureur de la République de la ville.

