Adrian Mutu : « J’aurais pu gagner le Ballon d’or si je n’avais pas pris de la cocaïne »

Pas si magique, cette poudre.

Connu pour avoir été un redoutable attaquant mais aussi un fêtard excessif, Adrian Mutu est revenu sur ses erreurs commises durant sa carrière de joueur, dans une interview donnée au Telegraph ce jeudi. Consommateur régulier de cocaïne, l’ex-international roumain (77 sélections pour 35 buts) a fait part de ses regrets de joueur. « Prendre de la cocaïne pendant mon passage à Chelsea a été la pire décision que j’ai pu prendre dans ma carrière. J’étais seul et triste, mais ni la dépression ni quoi que ce soit d’autre ne justifiait mes actes. » Avant d’ajouter : « J’aurais pu gagner le Ballon d’or si je n’avais pas pris de la cocaïne. »

Retraité du football depuis 2016 et âgé de 46 ans, l’ancien attaquant de l’AC Ajaccio admet tout de même s’être repenti. « J’aurais dû demander de l’aide, et je ne l’ai pas fait. Cependant, on apprend de tout dans la vie, et cette leçon a fait de moi une meilleure personne, beaucoup plus mature et plus consciente de moi-même. Et j’en suis fier », a déclaré celui qui a enfilé un costume d’entraîneur et qui enchaîne les petits boulots en Roumanie (avec plus ou moins de succès). Interrogé sur la possibilité d’entraîner un club anglais, Mutu se verrait bien un jour dans un staff outre-Manche. « Ce serait sans aucun doute une étape importante dans ma carrière. »

Avec Robbie Fowler en adjoint ?

