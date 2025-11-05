La Roumanie perd l’un de ses plus grands entraîneurs

Terrible semaine pour le football Balkan.

Quelques jours après la disparition de Mladen Žižović du Radnički 1923, la congrégation des entraîneurs perd un de ses éminents entraîneurs. Ce mercredi, c’est le coach du grand Steaua Bucarest, Emeric Jenei, qui est décédé à l’âge de 88 ans. Răzvan Burleanu, président de la fédération roumaine de football, lui rend hommage dans un communiqué : « Aujourd’hui, le football roumain a perdu un entraîneur légendaire, un symbole de professionnalisme et d’intégrité. Emeric Jenei était un modèle d’élégance, d’équilibre et de respect, sur et en dehors du terrain. »

L’architecte du football roumain

Jenei avait porté les Tricolori à la Coupe du monde 1990 en Italie après deux décennies d’absence, mais aussi à l’Euro 2000 où l’équipe roumaine a réussi à glaner sa première victoire en compétition européenne face à l’Angleterre 3-2.

Son plus grand accomplissement reste la victoire du Steaua Bucarest en Ligue des champions en 1986 face au FC Barcelone, soit le premier club de l’Est à réaliser un tel exploit. « C’était un homme exceptionnel, un entraîneur qui s’est dévoué corps et âme à l’équipe, aux joueurs, a confié son ancien joueur Ștefan Iovan à GSP.ro. Il a tout orchestré. Sans lui, la plus grande performance du football roumain n’aurait jamais eu lieu. »

