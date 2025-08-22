Scandale en Coupe de Roumanie !

Une boule ça se remue, ça ne se caresse pas.

Ce jeudi, avait lieu le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de Roumanie. Jusqu’ici, rien de fou. Mais au moment de l’ouverture des boules, le comportement étrange des assesseurs chargés du tirage a alerté les téléspectateurs. Sur les images, l’un des messieurs en costume – à droite de l’écran – ne semble en aucun cas remuer les boules, se contentant simplement de les toucher, puis de les ouvrir.

De quoi nourrir les interrogations concernant un tirage truqué. La fédération roumaine n’a toujours pas communiqué à ce sujet, alors que les images ont déjà fait le tour du monde.

À vous de devinez lesquelles sont chaudes, lesquelles sont froides.

