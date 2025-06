Euro espoirs : L’Italie et la Géorgie réussissent leur entrée en lice

Les matchs que vous n’avez pas vus.

Après la victoire de l’Espagne et le match nul entre le Portugal et la France, deux autres rencontres opposant l’Italie à la Roumanie, dans le groupe A, et la Pologne à la Géorgie pour le compte du groupe C se sont jouées ce mercredi soir. Et ce sont les Italiens et les Géorgiens qui ont réalisé les gros coups de la soirée avec deux victoires sur le plus petit des écarts.

La Géorgie impériale, l’Italie se fait peur

Alors que les Bleuets croisaient le fer avec leurs homologues portugais, l’autre match de ce groupe voyait la Géorgie affronter la Pologne, et ce sont bien les Croisés qui ont réalisé le premier exploit de cette compétition avec une victoire au bout du temps additionnel pour triompher 2 à 1 face aux espoirs polonais. Les protégés de Vasil Maisuradze étaient parvenus à ouvrir le score grâce à Nodar Lominadze (0-1, 55e), avant de se faire rejoindre au tableau d’affichage grâce au penalty transformé par Jakub Kaluzinski (1-1, 73e). Mais la nuit slovaque a pris un autre tournant lorsque Vasilios Gordeziani est venu inscrire le but de la gagne grâce au service trois étoiles de Giorgi Maisuradze (1-2, 90e+4), la VAR a malgré tout été consultée, mais aucune faute sur l’action n’a pu être démontrée. Les Géorgiens affronteront donc les Bleuets samedi en tant que leaders du groupe C dans une rencontre qui sera déjà décisive pour les protégés de Gérald Baticle.

Côté italien, les joueurs de Carmine Nunziata se sont fait peur, mais sont parvenus à conserver leur avance acquise grâce au milieu romain Tommaso Baldanzi (1-0, 26e). Les Roumains ont eu l’occasion de revenir au score en fin de première période, mais Louis Munteanu a manqué son penalty (45e+3). Les Azzurini se retrouvent donc deuxièmes, juste derrière l’Espagne à la différence de buts et affronteront la Rojita lors de la troisième journée de cet Euro espoirs le 17 juin prochain.

La Nazionale ferait bien de s’inspirer de sa sélection espoirs.

Italie espoirs 1-0 Roumanie espoirs

But : Baldanzi (26e) pour les Azzurrini

Pologne espoirs 1-2 Géorgie espoirs

Buts : Kaluzinski (73e, SP) pour les Aiglons // Lominadze (55e), Gordeziani (90e+4) pour les Croisés

