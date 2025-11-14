Freinés par la Pologne, les Pays-Bas ratent le coche

Pologne 1-1 Pays-Bas

Buts : Kamiński (43e) pour les Polonais // Depay (47e) pour les Oranje

Orange pas pressées.

Une victoire aurait permis d’assurer une qualification sans encombre pour le Mondial 2026, mais les Pays-Bas n’ont pas mis les ingrédients nécessaires pour se défaire de la Pologne (1-1). Déjà frustrée par les Białe Orły en septembre dernier, l’équipe de Ronald Koeman a encore été freinée et devra attendre lundi, contre la Lituanie, pour commencer à faire les valises.

Malgré une légère domination territoriale néerlandaise, ce sont les Polonais qui ont frappé en premier, par l’intermédiaire de Jakub Kamiński (1-0, 43e). Haranguant la foule à chaque infime occasion, lui et ses coéquipiers n’ont pas réussi à tenir bien longtemps ce score. Dès le retour des vestiaires, Memphis Depay, au terme d’une action confuse dans la surface adverse, est parvenu à égaliser (1-1, 47e). Entré en fin de match à la place de l’ancien Lyonnais, Emmanuel Emegha a connu sa première sélection, mais n’a pas eu la possibilité de marquer les esprits.

Ils se qualifieront, mais ces Pays-Bas ne sont pas fringants.

Combiné Euro 2024 : 477€ à gagner avec France & Autriche ce vendredi !