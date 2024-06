Pronostic Pologne Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro (+100€ de bonus offerts en CASH)

Ce dimanche, c’est l’heure des grands débuts du groupe de la France. En attendant, les Bleus, on vous propose nos pronostics Pologne Pays-Bas. Et si vous souhaitez parier, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL !

Une Pologne en reconstruction

Éliminée en huitièmes de finale du dernier Mondial par la France, la Pologne est une sélection régulièrement présente dans les phases finales, mais qui ne brille pas. En effet, sur les 10 dernières années, les Polonais ont pour meilleur résultat un quart de finale lors de l’Euro 2016 en France. La campagne de qualification pour l’Euro n’a pas été de tout repos, puisque les Polonais ont fini seulement en 3e position de leur groupe derrière l’Albanie et la Tchéquie. Contrainte de disputer des barrages, la sélection polonaise a dans un premier temps pris le dessus sur une modeste équipe d’Estonie (5-1) avant de devoir lutter jusqu’au bout face au Pays de Galles. Auteur de parades décisives durant la rencontre, le portier de la Juventus Szczęsny a été déterminant lors des tirs au but. Dans le cadre de la préparation à l’Euro, la Pologne s’est en revanche imposée 2 fois en juin : tout d’abord face à l’Ukraine (3-1), avant d’enchaîner contre la Turquie (2-1).

Les Pays-Bas voient haut

Après une période 2016-2018 compliquée, les Pays-Bas ont retrouvé leur rythme de croisière en se qualifiant pour l’Euro 2020 avec un huitième de finale à la clé et en atteignant les quarts de finale du Mondial 2022 face à l’Argentine. Sur leur lancée, les Oranje n’ont pas spécialement connu de problèmes pour se qualifier pour l’Euro en finissant en 2e position derrière la France. Sur leur parcours, les Bataves auront perdu leurs deux confrontations contre les Tricolores, mais auront fait le job face à leurs autres adversaires. À noter également que la sélection dirigée par Ronald Koeman avait pris part au Final 4 de la dernière Ligue des nations, où elle n’avait pas brillé l’été dernier. Pour préparer cet Euro, les Oranje ont eux aussi signé 2 solides prestations, face au Canada (4-0) et contre l’Islande (4-1). Les Pays-Bas se sont notamment appuyés sur leur projection dans l’espace avec la vitesse de Frimpong, Dumfries ou Depay pour faire la différence.

Des absents de marque de chaque côté

En confiance, la sélection polonaise a connu quelques coups durs lors de ces rencontres amicales avec des blessures de joueurs importants. Lors du dernier match amical, Robert Lewandowski a quitté ses partenaires dès la demi-heure de jeu pour une blessure à un genou. Le sélectionneur polonais déplorait l’absence de Milik, blessé contre l’Ukraine, tandis que Swiderski est incertain, car touché sur la célébration de son but face à la Turquie. On retrouvera sans doute lors de ce premier match le Lensois Frankowski, le Romain Zalewski, le Milieu Zieliński ou le Gunner Kiwior. Ronald Koeman a lui aussi connu un coup dur avec la blessure de Frenkie de Jong. Pas assez rétabli, le maître à jouer batave a déclaré forfait. Timber, Koopmeiners ou De Roon, blessés, sont aussi indisponibles. Le vainqueur de l’Euro 1988 a dû rappeler Maatsen ou Zirkzee. Le sélectionneur batave devrait articuler son équipe autour d’une défense avec Van Dijk, De Ligt et Aké. Au milieu de terrain, Schouten semble être apprécié par son entraîneur avec, à ses côtés, Veerman, Reijnders ou Wijnaldum. Sur le front de l’attaque, le trio qui devrait mener les Oranje semble être Simons, Depay et le feu follet Frimpong.

Les compositions probables pour ce Pologne – Pays-Bas:

Pologne : Szczęsny – Bednarek, Davidowicz, Kiwior – Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zieliński, Zalewski – Szymanski, Lewandowski (ou Piatek).

Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké – Veerman, Schouten, Wijnaldum (ou Reijnders) – Xavi Simons, Depay, Frimpong.

Les Pays-Bas débutent par une victoire

Auteurs d’une très bonne préparation, les Pays-Bas arrivent en pleine confiance et devraient prendre le meilleur sur une équipe polonaise qui a connu plusieurs coups durs lors des dernières rencontres, et notamment le forfait de son meilleur buteur et capitaine, Lewandoswki. L’absence de De Jong est également une mauvaise nouvelle pour Koeman, mais il dispose d’un vivier de talents plus conséquent que son compère polonais. Frimpong, Depay ou Dumfries devraient être importants par leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant pour faire la différence. Dans un groupe assez homogène, les Néerlandais ne veulent pas rater leur entame et l’on devrait voir des Oranje pressés de faire la différence.

