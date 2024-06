Combiné Euro 2024 : 477€ à gagner avec la France ce vendredi chez Betclic !

Ce vendredi, on vous propose un combiné Euro 2024 avec le site de paris sportifs partenaire officiel de l’équipe de France, Betclic, qui vous offre votre 1er pari remboursé de 100€.

Notre combiné de vendredi

France – Pays-Bas :

Opposée à une Autriche en pleine confiance pour son entrée en lice dans cet Euro 2024, l’équipe de France a répondu aux attentes en décrochant un court mais précieux succès (1-0). Les Bleus ont globalement maîtrisé les débats grâce à un milieu très complémentaire composé de Kanté et Rabiot ainsi qu’une assise défensive solide. Offensivement, ils ont eu plus de mal à se montrer dangereux, mais auraient tout de même pu se mettre à l’abri plus tôt. La mauvaise nouvelle provient de la blessure de Kylian Mbappé. Le néo Merengue sera probablement absent ce vendredi, mais Dider Deschamps a l’embarras du choix pour suppléer son capitaine. La tâche s’annonce encore délicate face aux Pays-Bas qui n’ont en revanche pas impressionné les observateurs pour leur entrée en lice. Poussés dans leurs retranchements, ils ont attendu la fin de rencontre pour battre la Pologne (2-1). La France peut valider son ticket pour les 8es de finale ce vendredi soir en dominant un adversaire qu’elle a battu à deux reprises lors des éliminatoires pour cet Euro 2024.

Pologne – Autriche :

La 2e affiche du groupe D se dispute également ce vendredi. Considérée comme l’équipe la plus faible de la poule, la Pologne a montré un visage accrocheur lors de la 1re journée. Malgré l’absence de Robert Lewandowski, les hommes de Michal Probierz ont longtemps tenu tête aux Pays-Bas. Malheureusement, après avoir ouvert le score, ils n’ont pas réussi à résister et ont concédé le but de la défaite en fin de partie (1-2). De son côté, l’Autriche nourrit de légitimes espoirs après avoir enchaîné les bons résultats ces derniers temps. Les coéquipiers de Marcel Sabitzer n’ont en revanche déjà plus le choix après avoir perdu sur la plus petite des marges contre la France lors de la 1re journée (0-1). Ils ont ainsi concédé leur premier revers depuis octobre dernier toutes compétitions confondues. Face à un adversaire plus abordable, l’Autriche peut afficher une réaction ce vendredi.

Autriche, France, Pays-Bas, Pologne : avec un D comme Drama