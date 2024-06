Autriche, France, Pays-Bas, Pologne : avec un D comme Drama

Voilà un groupe d'éclairés, de philosophes et de bien-pensants, rangés plus à l'extrême qu'à droite lors des dernières élections européennes. Cet été, le combat sera sportif, malgré l'actualité politique, et la France va tout faire pour se sortir de ce groupe D la tête haute et ne pas rentrer trop vite de son séjour allemand.

Le joueur frisson : Sebastian Szymański

Si vous voulez un milieu offensif à l’aise avec le ballon, agile, rapide, qui sait conserver sa balle, la distribuer, mais également tirer de loin et en plus de ça, marquer, ne cherchez plus, Sebastian Szymański est votre homme. Le Polonais de 25 ans, évoluant aujourd’hui sous la tunique de Fenerbahçe, intègre parfaitement le 3-5-2 de Michał Probierz, le plus souvent comme un super sub qui débarque sur la pelouse pour se lancer à l’assaut du but adverse. Le natif de Biała Podlaska sort d’une saison pleine avec 13 buts et 19 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues. Qu’ajouter de plus ? Szymański a remporté l’Eredivisie avec le Feyenoord d’Arne Slot en 2023 et a connu toutes les équipes nationales de jeunes avant de rejoindre les A. Si la liste des blessés des Aigles s’allonge encore, il pourrait même prétendre à une place de titulaire.

Les retrouvailles : Autriche – France

Retour en 2008, à une époque où les Bleus étaient décrits comme une sélection « mais pas encore une équipe de football » par Le Monde, au lendemain de la défaite face à l’Autriche (3-1). Sur la pelouse du Ernst-Happel Stadion de Vienne, Das Team vient d’humilier la France lors du premier match de qualification au Mondial 2010 laissant Philippe Mexès se noyer, coupable sur deux des trois buts autrichiens. Les Bleus de Raymond Domenech sont à l’image de leur campagne à l’Euro 2008, mauvais, à côté de la plaque et inquiétants. Heureusement pour le sélectionneur au monosourcil, son équipe prendra sa revanche 13 mois plus tard sur le même score, avec une équipe largement remaniée. Depuis, l’Autriche n’a jamais battu la France.

L’inexpertise de mon grand-père, pépiniériste à la retraite :

« La Hollande a une bonne équipe parce que c’est un pays qui est simple, qui ne fait pas de chichis et qui sait comment faire marcher le commerce. Ils ont peut-être un accent incompréhensible, mais au moins ils ont les plus belles fleurs que tu ne pourras jamais voir de ta vie ! Ah, quand je partais à Rotterdam, je savais aussi que j’allais revenir le ventre bien rempli. La nourriture est bonne et généreuse, les gens qui te servent sont agréables et très gentils. Par contre, attention, une fois sur un vélo, personne ne peut les rattraper. Pour les Polonais, c’est plus compliqué, ils ont une triste histoire, même si maintenant ils font partie de l’Europe. D’ailleurs, beaucoup ont joué en France après la guerre, mais la nouvelle génération ne les connaît pas du tout, à part Kopa. L’Autriche, je ne saurais pas quoi dire d’eux, parce que je ne connais aucun de leurs joueurs… »

Si ce groupe était une personnalité, il serait Frédéric Chopin

Le célèbre pianiste entretient des liens étroits avec la majorité des nations de ce groupe D. Né dans le Duché de Varsovie, d’un père français et d’une mère polonaise, le virtuose s’est tout au long de sa vie identifié comme appartenant au pays de sa mère. Ses premières compositions s’inspirent notamment des danses folkloriques traditionnelles polonaises. À 20 ans, Chopin part s’installer à Vienne, capitale musicale de l’Europe à l’époque. Là-bas, il perfectionne sa technique et rencontre ses premiers succès, s’inspirant de la musique des Autrichiens Mozart et Schubert. En 1831, le pianiste débarque à Paris, ville où il résidera jusqu’à sa mort. Il y rencontre des écrivains, des peintres et son amante, Georges Sand, avec qui il entretiendra une relation de neuf longues années entre la capitale et le Berry. Parmi les nombreux voyages de Chopin en Europe, le Franco-Polonais s’est rendu plusieurs fois aux Pays-Bas à l’occasion de concerts ou de vacances. Encore aujourd’hui, la société intellectuelle de Felix Meritis organise des concerts en hommage au compositeur des Nocturnes et de la Fantaisie-Impromptu.

Le chiffre : 24

Vingt-quatre ans que la France n’a pas remporté le championnat d’Europe. La dernière fois, c’était à l’Euro 2000, et les Bleus glanaient leur deuxième titre grâce à un but en or entré dans l’histoire du football : la demi-volée du gauche de David Trezeguet.

Pourquoi vous allez adorer détester Wout Weghorst

Presque bourreau de l’Argentine au Mondial 2022, le géant néerlandais est bel et bien de l’aventure avec les Oranje. Depuis son passage express à Manchester United, le numéro 9 des Pays-Bas a retrouvé une certaine cote, ainsi que le chemin des filets avec Hoffenheim. Son style de jeu n’est pas élégant, mais ça, il s’en fiche, ce qui compte pour lui, c’est de marquer. D’un piqué, en taclant, de la tête ou simplement d’une frappe sèche, le natif de Borne entre généralement dans les dernières minutes pour plier la rencontre et mettre le seum à tout le monde, façon 49.3. Avec une carrière aussi aléatoire sans jamais s’imposer dans les clubs où il est passé (AZ Alkmaar, Wolfsburg, Burnley, Beşiktaş, Manchester United), c’est le type de joueur qui prend sa revanche sur la vie à chaque match. Sur un malentendu, il peut même terminer dans les meilleurs buteurs de la compétition.

Cette future recrue du PSG va faire un flop

Formé puis vendu au PSV, puis repris, puis prêté au RB Leipzig… Et si Xavi Simons continuait son histoire tumultueuse avec le PSG ? Révélation de la saison en Bundesliga, le Néerlandais a pris une autre dimension avec Leipzig en jouant un cran plus haut. Avec 8 buts et 13 passes décisives compilées en championnat, le gamin de 21 ans peut s’imbriquer à la perfection dans un milieu parisien en manque de repères depuis le départ de Marco Verratti. Warren Zaïre-Emery ne peut pas être le seul crack de l’effectif et il manque clairement un métronome dans l’entrejeu du PSG version Luis Enrique. C’est un fait : Paris n’aime jamais autant un joueur que quand il n’est pas dans son effectif. Il ne faudra juste pas s’étonner en cas d’échec : c’est là la règle des relations toxiques.

On vous spoile la suite :

Le chauvinisme, pas de ça ici. C’est pourquoi la France va sortir de son groupe à la deuxième place, derrière les Pays-Bas. Les Bleus retrouveront leur meilleur ennemi belge en huitièmes, avant de se faire sortir par le Portugal, futur vainqueur de l’Euro, en quarts de finale. Même sanction pour les Hollandais qui subiront la loi CR7 en demies. Pour le reste, Autrichiens et Polonais se seront bien battus dans ce groupe D. Mais avec deux matchs nuls et une défaite chacun, les deux sélections à l’aigle plieront bagage dès le 25 juin, sans parvenir à arracher une place de meilleur troisième.

Qui va gagner le groupe D de l’Euro 2024 ?