Qui va gagner le groupe D de l’Euro 2024 ? La France favorite pour s’en sortir

C’est un groupe D assez relevé qui se présente dans cet Euro 2024 pour les Bleus, qui vont faire face à une belle équipe néerlandaise et une équipe d’Autriche tactiquement au point et en grande forme avant cet Euro. La Pologne connaît un peu plus de difficultés et semble hors des débats pour la qualification. Malgré tout, cette équipe de France reste très complète et capable d’assurer sa première place même dans la souffrance. Difficile aussi de ne pas voir l’Autriche en huitièmes après ses nombreuses victoires de rang disputéesavant la compétition.

Dans un groupe où la France devrait dominer, difficile de ne pas penser à Mbappé, meilleur buteur du dernier Mondial avec 8 buts, et qui vient de réaliser une nouvelle saison incroyable au niveau statistique avec le PSG (43 buts toutes compétitions confondues). Buteur à 9 reprises en 8 matchs de qualification pour cet Euro, le capitaine des Bleus a aussi scoré en préparation. Titulaire indiscutable et en charge des pénaltys, il devrait devancer des garçons comme Giroud ou Griezmann, eux aussi auteurs d’une saison magnifique mais un peu plus au service du collectif. De plus, Giroud n’est pas certain de débuter toutes les rencontres.

