Droits TV : la FFF discute avec Canal+

Ou comment court-circuiter Labrune et DAZN.

Interrogé par Le Figaro ce dimanche, Jean-Michel Aulas, qui a ouvert la possibilité de se présenter à la mairie de Lyon, a pu revenir sur les récents événements qui tourmentent le foot français, en particulier avec l’épisode LFP-DAZN sur les droits TV, qui met un bon nombre de clubs dans le rouge économiquement. L’ex-président de l’OL, désormais vice-président de la FFF, ne s’est pas montré tendre avec l’actuel diffuseur de la Ligue 1. « Les engagements pris doivent être tenus. Nous attendons que DAZN honore ses obligations contractuelles malgré les procédures en cours. »

Plus surprenant, on apprend des mots de JMA que la FFF se serait rapprochée de Canal +, pour une solution en cas de scénario catastrophe où DAZN n’honorerait pas la fin de son contrat. Un contact facilité par son poste de président de la Ligue de foot féminine, dont le diffuseur de la D1 (Arkema Première Ligue) est justement la chaîne cryptée. « Nous avons décidé avec le conseil d’administration d’aller voir Canal+, qui a été très ouvert. Je suis un homme de dialogue, et parfois ça permet de trouver des solutions, a-t-il confié. »

Si ça peut nous épargner des commentaires sur le prix des msemens de Zack Nani, on signe direct !

