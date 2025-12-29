Marquinhos pourrait bientôt obtenir la nationalité française

Liberdade, igualdade, fraternidade.

Marquinhos a confirmé réfléchir très sérieusement à une demande de nationalité française. Installé en France depuis plus d’une décennie, le capitaine du Paris Saint-Germain a expliqué que les démarches étaient déjà en cours dans son foyer. « On travaille pour ça », a confié Marquinhos à RTL, précisant que sa femme a déjà déposé sa demande et qu’il compte faire de même prochainement.

Le défenseur brésilien Marquinhos confie au micro de RTL vouloir obtenir la nationalité française à l'occasion de la remise du trophée RTL Sport 2025, attribué à son club ce dimanche 28 décembre. pic.twitter.com/ORPsNMpD86 — RTL France (@RTLFrance) December 28, 2025

Héritier du brassard et peut-être du passeport

Le joueur le plus capé de l’histoire du PSG parle surtout de symbole. « C’est pour représenter tout ce que la France et Paris m’ont apporté », résume-t-il. Une trajectoire qui rappelle celle de Thiago Silva, ancien patron du vestiaire parisien, qui avait obtenu la nationalité française avec sa famille après six ans passés dans l’Hexagone.

Marquinhos, lui, pourrait aller au bout du processus. « Ce serait un grand plaisir d’être enfin un Parisien français », sourit-il. Après plus de dix ans au club, le Brésilien ne cherche plus à s’intégrer. Il est déjà chez lui.

Il ne lui manque plus que la paperasse.

