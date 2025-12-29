S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Marquinhos pourrait bientôt obtenir la nationalité française

MH
Marquinhos pourrait bientôt obtenir la nationalité française

Liberdade, igualdade, fraternidade.

Marquinhos a confirmé réfléchir très sérieusement à une demande de nationalité française. Installé en France depuis plus d’une décennie, le capitaine du Paris Saint-Germain a expliqué que les démarches étaient déjà en cours dans son foyer. « On travaille pour ça », a confié Marquinhos à RTL, précisant que sa femme a déjà déposé sa demande et qu’il compte faire de même prochainement.

Héritier du brassard et peut-être du passeport

Le joueur le plus capé de l’histoire du PSG parle surtout de symbole. « C’est pour représenter tout ce que la France et Paris m’ont apporté », résume-t-il. Une trajectoire qui rappelle celle de Thiago Silva, ancien patron du vestiaire parisien, qui avait obtenu la nationalité française avec sa famille après six ans passés dans l’Hexagone.

Marquinhos, lui, pourrait aller au bout du processus. « Ce serait un grand plaisir d’être enfin un Parisien français », sourit-il. Après plus de dix ans au club, le Brésilien ne cherche plus à s’intégrer. Il est déjà chez lui.

Il ne lui manque plus que la paperasse.

Kylian Mbappé reste le roi des médias en France en 2025

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
129
4
11
Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)
Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!