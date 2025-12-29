Riyad Mahrez réalise sa première passe décisive de la CAN

Buteur, capitaine et maintenant service après-vente.

Quelques heures après avoir offert la victoire à l’Algérie face au Burkina Faso, Riyad Mahrez a aussi fait parler de lui sur les réseaux. Un supporter algérien, présent à Rabat, a signalé sur X avoir perdu une sacoche contenant passeports, argent et clés après le match. Message vite relayé par la communauté… jusqu’à arriver sous les yeux du capitaine.

Aidez le svp 🤲🏽 https://t.co/yK27PF41cu — Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 28, 2025

« Aidez-le SVP »

Dans la nuit, Mahrez a reposté l’appel à l’aide avec un message simple : « Aidez-le SVP. » Résultat immédiat : plus d’un million de vues et une avalanche de réactions. Le supporter, reconnaissant, espérait encore retrouver ses affaires ce lundi, pendant que les fans saluaient le geste. « Tu ramènes les trois points et tu aides un supporter » en réponse à son « On ramène les trois points et on rentre à l’hôtel » lancé avant le match face au Soudan.

Sur le terrain, l’ancien Cityzen en est à trois buts et est devenu le meilleur buteur algérien de l’histoire de la CAN. En dehors, il soigne le lien avec le peuple rompu après deux CAN passées à chercher la sortie des poules.

Un capitaine tout terrain.

