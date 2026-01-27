S’abonner au mag
Willian Pacho à la rescousse de Lucas Chevalier

Willian Pacho à la rescousse de Lucas Chevalier

Un bouclier nommé Pacho. Interrogé ce mardi en conférence de presse à la veille de l’ultime match de phase de ligue du PSG face à Newcastle, le défenseur parisien Willian Pacho a tenu à défendre Lucas Chevalier, cible de nombreuses critiques après une première partie de saison difficile.

« C’est un joueur exceptionnel »

« Lucas est quelqu’un de très bien », a affirmé l’international équatorien, même s’il admet qu’ils ne se « [parlent] pas tant que ça », barrière de la langue oblige. Pas de quoi lui faire changer d’avis sur le joueur : « Selon moi, c’est un joueur exceptionnel. J’aime beaucoup la manière dont il joue, son envie. Je lui fais confiance et lui apporte mon soutien, car il est toujours là pour l’équipe, avec envie et humilité. »

Par la même occasion, Pacho a aussi tressé des lauriers à son compère de charnière Marquinhos : « Marqui, c’est un peu comme un père pour moi. C’est une personne toujours là pour tout […] Il me dit de garder cette faim de victoires, cette envie d’apprendre. Ses qualités, sa manière de lire les matchs… J’apprends toujours quelque chose de lui. »

Touche pas à mes potes.

