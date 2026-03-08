Dix joueurs d’un club jamaïcain privés de visa à quelques jours d’un match contre Los Angeles

Ouvrez les frontières ! Deuxième de la ligue jamaïcaine, le club de Mount Pleasant doit se déplacer sur la pelouse du Los Angeles Galaxy le 12 mars prochain dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe des Champions de la CONCACAF. Problème : une dizaine de joueurs de l’effectif n’ont pas reçu de visa pour se rendre aux Etats-Unis, rapporte le New York Times.

Une conséquence de la politique migratoire trumpiste

Parmi les concernés, six joueurs sont de nationalité haïtienne. Or, l’Etat caribéen fait partie de la liste de 19 pays établie par Donald Trump, dont les ressortissants sont interdits d’accès au territoire étatsunien. Selon des sources du quotidien restées anonymes, le reste des bannis seraient Jamaïcains.

Si la CONCACAF affirme travailler à la résolution du problème, rien n’indique que le problème pourra être réglé à temps, ce qui obligerait Mount Pleasant à bricoler un effectif avec des joueurs éligibles et donc, à potentiellement devoir piocher « sept à huit joueurs » de son équipe-réserve. Ce qui n’est pas du goût du directeur sportif du club, Paul Christie : « Nous ne voulons pas seulement être présents pour le match, nous voulons pouvoir rivaliser. Mais on ne nous donne pas la possibilité d’être en pleine possession de nos moyens », s’est-il indigné dans les colonnes du quotidien Jamaica Observer.

Le match retour est prévu le 19 mars prochain. D’ici là, la Jamaïque pourrait envisager de se venger en refusant de laisser entrer les joueurs étatsuniens sur son territoire. Quitte à jouer avec des règles injustes…

Marco Reus claque un doublé à Hugo Lloris, mais le LA Galaxy reste maudit