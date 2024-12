La soirée héroïque de Riqui Puig

Une histoire qui pourra intéresser Hollywood.

Ruiqi Puig, ex-milieu du FC Barcelone devenu une star du côté des Los Angeles Galaxy, a connu une soirée contrastée dans la nuit de samedi à dimanche. D’un côté, il a largement contribué à la qualification de son équipe en finale de MLS, en se débarrassant des Sounders de Seattle dans sa conférence ouest (1-0). De l’autre, l’Espagnol a subi une déchirure des ligaments croisés du genou gauche.

Midfielder @RiquiPuig has sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his left knee.

Puig sustained the injury in the second half of the match, continuing to play over thirty minutes despite his injury, and providing the game-winning assist on Dejan Joveljić’s 85th… pic.twitter.com/roTZASvPZ3

— LA Galaxy (@LAGalaxy) December 2, 2024