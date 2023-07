Riqui Puig en veut au Barça et à Xavi

Une année de rancoeur.

Riquiqui Puig a profité de la venue du FC Barcelone aux États-Unis pour régler ses comptes avec son club formateur. Annoncé comme la future pépite de La Masia, le milieu de terrain a finalement rejoint la MLS sous les couleurs de LA Galaxy l’été dernier sans s’être imposé en Catalogne. Malgré des débuts convaincants sous les ordres de Ronald Koeman, il a ensuite été écarté lors de la prise de fonction de Xavi. « Nous nous sommes assis et c’est lui qui m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi. Peut-être que le président pensait différemment parce qu’il a dit que j’étais un joueur d’avenir et qu’il voulait que je reste, mais je n’allais pas rester dans un club où l’entraîneur ne voulait pas de moi », explique-t-il amèrement à AS.

Xavi et son staff l’empêchent de s’entraîner avec l’équipe professionnelle et son choix vers les États-Unis se fait rapidement. La décision est d’autant plus difficile à avaler que Xavi était proche de la famille de Riqui Puig. Il lui aurait d’ailleurs suggéré de signer à Al-Sadd, au Qatar, où l’entraîneur avait officié avant de venir au Barça. « Ce qui me fait le plus mal en tant que joueur et en tant qu’ami, c’est que je pensais que nous étions avec la famille de Xavi », regrette le Catalan qui fêtera bientôt ses 24 ans.

Il a sûrement dû enlever le poster de Xavi dans sa chambre d’ado depuis.

