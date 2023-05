La justice brésilienne ordonne l’arrestation de Douglas Costa

Douglas Costa court toujours.

La justice de l’État du Rio Grande do Sul, au Brésil, a ordonné l’arrestation de l’attaquant de 32 ans pour non-paiement de pension alimentaire, rapportent GZH et Globo. Passé par le Bayern Munich et la Juventus notamment, l’attaquant international auriverde (31 sélections) joue actuellement au LA Galaxy. Il ne fait pas l’objet d’un mandat d’arrêt, car il évolue à l’étranger. Mais il pourra faire l’objet d’une arrestation dès son retour au Brésil.

Le clan du joueur espère encore que la décision sera annulée en appel. Formé à Grêmio, Douglas Costa n’est revenu dans son club formateur qu’en 2021 après son départ de la Juventus, avant de signer aux États-Unis l’année suivante.

Le Barça rate un transfert pour 18 secondes