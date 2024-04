La Fédération espagnole placée sous la tutelle du gouvernement

Toujours plus loin dans la crise.

C’est un nouvel épisode dont aurait pu se passer la Fédération espagnole de football, secouée par une crise de gouvernance depuis plusieurs mois à la suite de l’affaire Rubiales et aux soupçons de corruption et de blanchiment d’argent. Le gouvernement espagnol a annoncé ce jeudi la mise sous tutelle de la Fédé, une « décision pour redresser la grave situation dans laquelle se trouve la RFEF afin que l’entité puisse entamer une étape de renouvellement dans un climat de stabilité ».

Le Conseil supérieur des sports (CSD) sera désormais responsable de la RFEF via « une commission de supervision, de normalisation et de représentation ». Cette dernière sera dirigée par des « personnalités indépendantes » de la fédération et aura pour but d’exercer dans « l’intérêt de l’Espagne » jusqu’aux prochaines élections, prévues après les Jeux olympiques de Paris 2024. AS précise par ailleurs que Vicente del Bosque est pressenti comme le favori pour présider la RFEF à partir de septembre prochain.

Le calme après la tempête, c’est pour quand ?