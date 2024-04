Le chaton trouvé dans un gobelet lors de Lyon-Brest a été adopté

Le petit lion de Lyon.

Il n’y avait pas qu’une flambée de buts et des décisions arbitrales discutables lors de la victoire spectaculaire de Lyon face à Brest (4-3). Durant la rencontre, un chaton avait été trouvé par des ultras lyonnais dans un gobelet, sous les gradins du Groupama Stadium. Celui-ci avait été réchauffé et mis en sécurité par l’association de la Croix Blanche. Une secouriste a expliqué au Progrès que l’animal avait encore le cordon et les yeux fermés, n’étant âgé que de deux ou trois jours seulement.

Si les propriétaires initiaux du chaton ne sont pas connus, celui-ci a trouvé une nouvelle famille, puisqu’il a finalement été adopté par deux secouristes. Le petit félin est soigneusement chouchouté et donne chaque jour de ses nouvelles sur un groupe WhatsApp créé pour l’occasion. Il a hérité du prénom « Brest », en hommage à la rencontre évidemment.

Heureusement qu’il n’a pas été retrouvé lors d’un match contre Quevilly Rouen, ça aurait tout de suite eu moins d’allure sur le passeport.