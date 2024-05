Prends (déjà) ta place pour la soirée So Foot spéciale PSG-Borussia !

À peine fini, pas encore remis de ce pétard mouillé qu’a été le match aller, qu’il faut déjà penser au match retour entre le Paris SG et le Borussia Dortmund le 8 mai. Pour lequel la rédac a encore prévu une Sacré soirée So Foot, à savoir une projection privée avec chants, quiz et animations dans notre antre du discobar Sacré, devant les 5 écrans à disposition pour le nouveau match le plus important de l’histoire du club de la capitale.

Faut-il rappeler le principe de nos soirées devenues classiques ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances.

– une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises, quiz foot (cadeaux maison pour les bonnes réponses) et chants.

– une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, quiz culture PSG et autres surprises.

Le billet de réservation à 5 euros (+1,99 d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet via ce lien ici, car on est déjà pas loin d’être sold out.

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place. Vestiaire obligatoire pour les casques et les sacs.

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection de PSG-Dortmund 2020. ► 20h : avant-match par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur 5 écrans. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h : couvre-feu.