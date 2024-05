Galtier : « Ne pas rejoindre l’OM a été le moment le plus difficile de ma carrière »

Un Marseillais qui refuse Marseille, ce n’est jamais simple.

Dans un long entretien accordé à L’Équipe ce samedi, le premier depuis ses ennuis judiciaires, Christophe Galtier a brossé plusieurs sujets : sa relaxe devant le tribunal de Nice, sa gestion des stars du PSG et même l’OM, dont il a poliment refusé l’offre, après le départ inopiné de Marcelino, l’été dernier.

Un moment que le natif de la cité phocéenne n’oubliera jamais : « Le jour où j’ai pris la décision de ne pas rejoindre l’OM a été le moment le plus difficile de ma carrière. Je n’ai pas suivi le conseil de ma femme, parce que le timing n’était pas bon. J’ai ressenti au fond de moi que je n’avais pas le droit d’associer malgré lui et malgré moi le club à mon rendez-vous au tribunal. La pression allait monter crescendo et j’allais dépenser de l’énergie pour ma défense. Les gens doivent prendre le fait que je leur ai dit non comme une grande marque de respect pour le club et le président Longoria. Et je sais qu’ils l’ont pris comme ça », affirme le technicien de 57 ans, aujourd’hui au Qatar.

Une opportunité qui ne se représentera plus ?