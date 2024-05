De vieilles insultes de Čeferin envers Florentino Pérez refont surface

En voilà deux qui ne partiront pas en vacances ensemble.

En 2019, en pleine tempête autour du projet de Superligue, porté entre autres par le Real Madrid et le FC Barcelone, les relations entre Aleksander Čeferin et Florentino Pérez s’étaient considérablement refroidies. À tel point que The Objective a révélé ce jeudi des insultes lâchées par le président de l’UEFA envers celui du Real Madrid. Dans une conversation WhatsApp datant d’il y a cinq ans avec un certain Luis Rubiales, qui était alors son vice-président, le Slovène aurait qualifié Pérez d’« idiot » et de « raciste ».

À l’époque, Čeferin et Rubiales (qui était également président de la fédération espagnole) étaient en guerre contre la Superligue, projet de compétition posé comme une alternative à la Ligue des champions de l’UEFA. En poste depuis 2016, le juriste avait annoncé en début d’année qu’il ne briguerait pas de quatrième mandat et qu’il quitterait la présidence de l’association en 2027. Les retrouvailles entre Čeferin et Pérez sont attendues le 1er juin à Wembley lors de la finale de la Ligue des champions.

S’il y a du grabuge en tribune présidentielle, on saura pourquoi.