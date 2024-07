Andriy Lunin sur son futur : « Tout est entre les mains de Madrid »

Plus qu’un intérimaire.

Dans une interview accordée au média espagnol Marca, Andriy Lunin s’est exprimé sur son futur au Real Madrid. Le gardien ukrainien de 25 ans sort de sa meilleure saison chez les Merengues avec notamment ses excellentes performances en Ligue des champions, et voudrait rester au club la saison prochaine malgré les clubs intéressés et sa fin de contrat en juin 2025 : « On va voir, on va voir… La seule chose que je peux dire, c’est que c’est bien parti avec le Real, et que maintenant, tout est entre les mains de Madrid. […] Je veux revenir et continuer ici, parce que je suis dans le meilleur club du monde. »

Auteur d’un intérim exceptionnel pour pallier la blessure de Thibaut Courtois la saison dernière avec 12 clean sheets en 31 matchs toutes compétitions confondues, l’international ukrainien voudrait un rôle plus conséquent, et peut mettre la pression sur le Real avec des rumeurs d’un intérêt de Liverpool. Mais alors quid du retour en forme de Thibaut Courtois, titulaire pour la finale de la Ligue des champions contre Dortmund ? « Je comprends que tout va être compliqué, parce que Courtois est un des meilleurs gardiens du monde. Mais cela me fait aussi être meilleur et plus fort mentalement. Je veux tout jouer et être numéro 1, mais c’est normal, c’est ce que veulent tous les joueurs. Je vais bien m’entraîner, être compétitif, profiter des matchs qu’ils me donnent et comme je dis toujours, le travail paie d’une manière ou d’une autre. »

Espérons qu’il soit plus inspiré qu’à l’Euro.

