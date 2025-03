Victor Wanyama signe en D2 écossaise

Victor Wanyama n’est qu’à trois lettres d’être un joueur des Spurs.

À 33 ans, Victor Wanyama en a encore sous le capot. Le Kényan, passé par Tottenham (2016-2020) et Southampton (2013-2016), a retrouvé du boulot après deux mois de chômage puisqu’il vient de s’engager au Dunfermline Athletic, comme l’a annoncé le club pensionnaire de D2 écossaise ce mercredi soir. Après cinq ans passés au CF Montréal en MLS, Wanyama portera donc ses nouvelles couleurs jusqu’à la fin de la saison.

Retour en Écosse

Le foot écossais ne lui pas est étranger puisqu’il avait brillé avec le Celtic entre 2011 et 2013, avant de taper dans l’oeil des Saints et de filer en Premier League. Pour teaser l’arrivée du Kényan, Dunfermline a même repris le tweet qu’il avait posté en 2012, où il disait simplement « j’ai pris des spaghetti ce soir, c’était très bon, j’ai aimé ». Son nouveau club occupe actuellement l’avant dernière place du Scottish Championship et est encore sous la menace d’une relégation à l’échelon inférieur.

Welcome to Dunfermline Athletic, Victor Wanyama🇰🇪 pic.twitter.com/RG67Zks1R9 — Dunfermline Athletic (@officialdafc) March 26, 2025

Il va falloir en manger, des spaghetti.

