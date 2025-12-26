- En partenariat avec Canal Plus
Les notes de Loups Garous : épisode 5
Un couple survolté, une faim de loup, des pièges à tout va et des embrouilles. Vous croyez que c'est les repas de Noël ? Et non, c'est l'épisode 5 de Loups Garous.
Pauline
« La majorité de nos croyances ne viennent pas de nous. Elles nous sont héritées. » C’est bon, on a trouvé le script de la prochaine causerie de Hervé Renard.
Sébastien
Ce n’est pas franchement 2025 d’encore monter des pièges à loup. Pour sa gouverne, voici les coordonnées de 30 millions d’amis : 01 56 59 04 44. Bon courage, les bruits d’oiseaux du répondeur ne sont pas hyper agréables.
Isabelle
Sa morning routine est vraiment étonnante. On lui souhaite beaucoup de réveils paisibles dans ce village.
Yoan
Il croyait que l’accent marseillais de Mister V allait nous empêcher de voir sa terrible technique à la pétanque ? C’est mal nous connaître, chapacan ! Passe un épisode pour progresser.
Cécile
Grâce à elle, on sait comment toucher aux gros pions d’échecs dans les cours de récréation des collèges.
Laurent
Le plan avec les lunettes sur le nez n’était pas flatteur certes, mais ce n’est pas une raison pour faire vivre un enfer à son amoureux.
Amélie
Règle du football : le quatrième arbitre doit indiquer le minimum de temps additionnel décidé par l’arbitre à la fin de la dernière minute de chaque période pour voir jouer Amélie. L’arbitre peut augmenter le temps additionnel pour voir jouer Amélie, mais pas le réduire. Hors-jeu !
Jean-Baptiste
Plutôt discret dans l’épisode, on a donc le temps de poser une question au réalisateur de Chien de la casse : Good Boy, Chiens rouges, Black Dog, Chien 51, Le Procès du chien… Pourquoi autant de films récents sont canins ? Il a 35 minutes et 19 secondes, générique inclus, pour répondre.
Allan
Tu sais que t’es sous emprise au moment où tu défends ton mec toxique envers et contre tous.
Corentin
Faire un grand sourire le jour de son anniv avant d’être dans la merde dans la foulée : l’été de Lamine Yamal ne lui a pas servi de leçon ?
Jennifer
Elle avait expliqué avoir choisi un parfum spécial pour ce jeu. Il ne doit pas sentir la rose vu que personne ne vient jamais lui parler.
Mister V
Dix blagues sur la NASA et aucune sur le rappeur Naza. La déception est à la hauteur de cet échec.
Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas