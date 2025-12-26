S’abonner au mag
Les notes de Loups Garous : épisode 5

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas
130

Un couple survolté, une faim de loup, des pièges à tout va et des embrouilles. Vous croyez que c'est les repas de Noël ? Et non, c'est l'épisode 5 de Loups Garous.

Pauline2-1-scaled

Pauline

« La majorité de nos croyances ne viennent pas de nous. Elles nous sont héritées. » C’est bon, on a trouvé le script de la prochaine causerie de Hervé Renard.

Note de la rédaction 9 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Sebastien1-scaled

Sébastien

Ce n’est pas franchement 2025 d’encore monter des pièges à loup. Pour sa gouverne, voici les coordonnées de 30 millions d’amis : 01 56 59 04 44. Bon courage, les bruits d’oiseaux du répondeur ne sont pas hyper agréables.

Note de la rédaction 7 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Isabelle2-1-scaled

Isabelle

Sa morning routine est vraiment étonnante. On lui souhaite beaucoup de réveils paisibles dans ce village.

Note de la rédaction 6 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Yoan2-1-scaled

Yoan

Il croyait que l’accent marseillais de Mister V allait nous empêcher de voir sa terrible technique à la pétanque ? C’est mal nous connaître, chapacan ! Passe un épisode pour progresser.

Note de la rédaction 5 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Cecile2-scaled

Cécile

Grâce à elle, on sait comment toucher aux gros pions d’échecs dans les cours de récréation des collèges. 

Note de la rédaction 8 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Laurent2-1-scaled

Laurent

Le plan avec les lunettes sur le nez n’était pas flatteur certes, mais ce n’est pas une raison pour faire vivre un enfer à son amoureux.

Note de la rédaction 6 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Amelie2-scaled

Amélie

Règle du football : le quatrième arbitre doit indiquer le minimum de temps additionnel décidé par l’arbitre à la fin de la dernière minute de chaque période pour voir jouer Amélie. L’arbitre peut augmenter le temps additionnel pour voir jouer Amélie, mais pas le réduire. Hors-jeu !

Note de la rédaction 5 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jean-Baptiste2-1-scaled

Jean-Baptiste

Plutôt discret dans l’épisode, on a donc le temps de poser une question au réalisateur de Chien de la casse : Good Boy, Chiens rouges, Black Dog, Chien 51, Le Procès du chien… Pourquoi autant de films récents sont canins ? Il a 35 minutes et 19 secondes, générique inclus, pour répondre.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Allan2-1-scaled

Allan

Tu sais que t’es sous emprise au moment où tu défends ton mec toxique envers et contre tous.

Note de la rédaction 7 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Corentin2-1-scaled

Corentin

Faire un grand sourire le jour de son anniv avant d’être dans la merde dans la foulée : l’été de Lamine Yamal ne lui a pas servi de leçon ?

Note de la rédaction 5 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jennifer2-1-scaled

Jennifer

Elle avait expliqué avoir choisi un parfum spécial pour ce jeu. Il ne doit pas sentir la rose vu que personne ne vient jamais lui parler.

Note de la rédaction 6 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mister-v-je-suis-un-bandeur-des-maillots-de-mls

Mister V

Dix blagues sur la NASA et aucune sur le rappeur Naza. La déception est à la hauteur de cet échec.

Note de la rédaction 5 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

