Qu’es-tu devenue, la Juventus ?

La Juventus a sombré ce mardi à Galatasaray (5-2) et semble déjà avoir un pied en dehors de la Ligue des champions. Voilà bientôt six ans que la Vieille Dame ne fait plus peur à personne. Retour sur un déclassement.

C’est donc ça, la Juventus ? Frappe croisée de Sacha Boey, c’est 5-2. Ce mardi soir, Galatasaray a mis à terre une très Vieille Dame pour mettre un pied (voire un peu plus) en huitièmes de finale de Ligue des champions. Ce n’était pas un match sans, c’est une nouvelle saison décevante et malheureusement idéale pour constater que les Bianconeri ne sont plus ce qu’ils étaient. Pour un enfant de 12 ans, la Juventus est une « équipe mid, qui ne fait pas rêver », bref, qui a perdu toute son aura, qui ne dégage plus rien.

En Italie, le titre lui échappe depuis cinq ans ; en Ligue des champions, ce n’est pas mieux. La Juve n’a plus son rond de serviette dans la cour des très grands, elle qui n’a plus dépassé le stade des huitièmes depuis 2018-2019. En championnat, les hommes de Luciano Spalletti sont 5es, sans pouvoir rêver de titre ; en Coupe d’Italie, ils sont déjà sortis (contre l’Atalanta). Qu’est-il arrivé à La Gobba aux 36 Scudetti, dont 9 gagnés entre 2011 et 2020, et qui a vu passer des légendes comme Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Roberto Baggio, Zinédine Zidane, Pavel Nedvěd ou encore, plus récemment, Cristiano Ronaldo ?

La fuite de Marotta, le poids de Cristiano

En 2015, avant un match de Ligue des champions contre l’AS Monaco, Le Monde titrait « La Juventus, dernier rescapé d’un football italien en déclin ». Onze années plus tard, l’Inter a disputé deux finales de Ligue des champions, l’AC Milan a retrouvé le Scudetto (2022), tout comme Naples l’a fait deux fois après avoir attendu un nouveau sacre depuis 1990 (2023, 2025). L’hégémonie de la Juve (9 titres à la suite) a pris fin en 2020, et depuis, la couronne n’est toujours pas revenue sur la tête des Bianconeri.

Celui qui avait créé cette domination, c’est Beppe Marotta. Arrivé en 2010 dans le Piémont, le directeur technique avait eu le nez fin. Sous sa direction, La Vecchia Signora avait recruté Andrea Pirlo gratuitement, Andrea Barzagli pour 500 000 euros, Paul Pogba pour un million d’euros et Carlos Tévez pour neuf. En 2018, il fait ses valises : direction le côté noir et bleu de Milan. À l’Inter, il déniche Nicolò Barella, Lautaro Martinez ou encore Federico Dimarco, trois des principaux artisans des titres nationaux et épopées européennes des Milanais. Quand on ne peut pas avoir les musiciens, on attire le maestro.

De saison en saison, l’effectif piémontais s’est affaibli. Les historiques Leonardo Bonucci ou Chiellini sont partis, et leurs remplaçants ont eu du mal à convaincre. Acheté pour plus de 80 millions, Mathijs De Ligt sera vendu au Bayern Munich trois saisons plus tard. Dušan Vlahović, recruté pour un peu plus de 83 millions, n’a, quant à lui, pas réussi à porter l’équipe. Le gros coup Cristiano Ronaldo, attiré en 2018 pour environ 117 millions, n’en aura pas été un. Trois saisons, 134 matchs, 101 buts, d’accord, mais surtout des finances plombées au mauvais moment, avec l’arrivée du Covid.

Des joueurs aux dirigeants, ils doivent tous comprendre que la Juve doit recommencer à gagner. David Trezegoal

En décembre dernier, l’AFP indiquait que depuis la pandémie, les résultats financiers du club étaient mauvais, atteignant 58 millions d’euros de pertes. Depuis début 2025, la valeur d’Exor, la holding de la famille Agnelli, a chuté de 18%. Aujourd’hui, la Juventus serait « attaquée » par des offres de rachats. Jusqu’à quand les Agnelli pourront-ils résister ?

Les vieux briscards ne reconnaissent plus leur Juve

Dans le média américain TUDN, déjà en 2021, Gianluigi Buffon donnait son avis sur la situation de la Juve : « Je pense que la Juventus a perdu cet ADN d’être une équipe. […] Nous avons atteint la finale de la Ligue des champions en 2017, parce que nous étions une équipe pleine d’expérience, mais surtout nous étions une seule unité, et il y avait cette compétition pour les places au sein du groupe, qui était très forte. Nous avons perdu ça avec Ronaldo. » Tout serait une question d’ADN, d’identité ? « À qui la faute ? Aux joueurs, avant tout, posait Nedvěd dans le Telegraph. Les jeunes n’ont toujours pas compris ce que signifie porter le maillot de la Juventus. Les plus anciens ont perdu leur savoir-faire et n’ont pas su transmettre l’esprit de la victoire au reste du groupe. »

Alessio Tacchinardi, passé au club entre 1994 et 2007, racontait cet automne à Tuttosport que sa « génération était différente » avec « des hommes et des joueurs d’une autre trempe », « plus affamés, plus obsédés et beaucoup plus attachés au mot groupe, au mot victoire ». « Des joueurs aux dirigeants, ils doivent tous comprendre que la Juve doit recommencer à gagner. C’est ce qu’on lui a toujours demandé tout au long de son histoire », s’inquiétait David Trezeguet pendant le Festival du sport de Trente quelques semaines plus tôt. Les anciens sont durs, les jeunes ne le seraient pas assez. Et à la fin, c’est la Vieille Dame qui ne cesse de se ramollir.

