S’abonner au mag
  • France
  • Stade brestois

Les ultras de Brest sanctionnés contre l’OM

EL
1 Réaction
Les ultras de Brest sanctionnés contre l’OM

Il n’y a pas que les Parisiens qui prennent. À 48 heures à peine du coup d’envoi de la réception de l’Olympique de Marseille (vendredi, à 20 h 45), les ultras de Stade brestois présents dans la tribune Quimper ont appris qu’ils ne pourraient pas assister à la rencontre depuis leur perchoir habituel. Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a sanctionné le club du Finistère en fermant cette tribune pour un match.

Cela survient après le derby contre Lorientles ultras avaient allumé de nombreux fumigènes, retardant le coup d’envoi. Plus tard, la rencontre avait été temporairement interrompue en raison de chants et banderoles injurieux à l’encontre de leurs voisins. « Chaque personne ayant pris un billet pour cette rencontre dans la tribune Quimper va recevoir un mail d’information de la part du club », a indiqué le SB29 dans un communiqué.

Et dire qu’ils n’ont rien pris pour les jets de frites

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
59
16

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.