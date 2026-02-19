Les ultras de Brest sanctionnés contre l’OM

Il n’y a pas que les Parisiens qui prennent. À 48 heures à peine du coup d’envoi de la réception de l’Olympique de Marseille (vendredi, à 20 h 45), les ultras de Stade brestois présents dans la tribune Quimper ont appris qu’ils ne pourraient pas assister à la rencontre depuis leur perchoir habituel. Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a sanctionné le club du Finistère en fermant cette tribune pour un match.

Cela survient après le derby contre Lorient où les ultras avaient allumé de nombreux fumigènes, retardant le coup d’envoi. Plus tard, la rencontre avait été temporairement interrompue en raison de chants et banderoles injurieux à l’encontre de leurs voisins. « Chaque personne ayant pris un billet pour cette rencontre dans la tribune Quimper va recevoir un mail d’information de la part du club », a indiqué le SB29 dans un communiqué.

Et dire qu’ils n’ont rien pris pour les jets de frites…

