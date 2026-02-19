Vinícius a aussi été victime de racisme de la part des supporters de Benfica

Rattrapés par la patrouille. Après le scandale survenu pendant le barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1), durant lequel Vinícius Júnior s’est plaint de racisme de la part de Gianluca Prestianni, voilà que le milieu offensif argentin n’est plus le seul incriminé.

Jovens imitam macaco para provocar Vini Jr na torcida do Benfica pic.twitter.com/Qrs54VH2oF — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) February 18, 2026

Plusieurs enquêtes ouvertes

Au lendemain des incidents, plusieurs vidéos sont sorties sur les réseaux sociaux montrant des supporters lisboètes provoquer le Brésilien en imitant un singe. L’ailier madrilène avait ensuite indiqué à François Letexier que Prestianni l’avait justement traité de singe. Alors qu’il cachait sa bouche derrière son maillot au moment des faits, ce dernier a utilisé une drôle de défense, assurant avoir dit « pédé »…

L’UEFA a ouvert une enquête, tout comme l’Autorité pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport. Cette instance portugaise a annoncé le départ « d’une procédure de sanction administrative afin d’établir les faits ». Reste à savoir si les vidéos permettront de trouver de nouveaux coupables de racisme.

En tout cas, on le souhaite.

