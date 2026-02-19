S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Benfica-Real (0-1)

Vinícius a aussi été victime de racisme de la part des supporters de Benfica

EL
48 Réactions
Vinícius a aussi été victime de racisme de la part des supporters de Benfica

Rattrapés par la patrouille. Après le scandale survenu pendant le barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1), durant lequel Vinícius Júnior s’est plaint de racisme de la part de Gianluca Prestianni, voilà que le milieu offensif argentin n’est plus le seul incriminé.

Plusieurs enquêtes ouvertes

Au lendemain des incidents, plusieurs vidéos sont sorties sur les réseaux sociaux montrant des supporters lisboètes provoquer le Brésilien en imitant un singe. L’ailier madrilène avait ensuite indiqué à François Letexier que Prestianni l’avait justement traité de singe. Alors qu’il cachait sa bouche derrière son maillot au moment des faits, ce dernier a utilisé une drôle de défense, assurant avoir dit « pédé »

L’UEFA a ouvert une enquête, tout comme l’Autorité pour la prévention et la lutte contre la violence dans le sport. Cette instance portugaise a annoncé le départ « d’une procédure de sanction administrative afin d’établir les faits ». Reste à savoir si les vidéos permettront de trouver de nouveaux coupables de racisme.

En tout cas, on le souhaite.

José Luis Chilavert dérape sur l’affaire Vinícius

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
59
7

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.