S’abonner au mag
  • Coupe d’Italie
  • Quarts
  • Atalanta-Juventus (3-0)

La Juventus rate ses occasions, son match... et sa qualification

FC
La Juventus rate ses occasions, son match... et sa qualification

  Atalanta 3-0 Juventus

Buts : Scamacca (27e, SP), Sulemana (77e) et Pašalić (85e)

C’est ça, de rater des occasions. Si Francisco Conceição n’avait pas gâché la première grosse opportunité de la rencontre et si sa deuxième tentative avait fait mieux que trouver la barre transversale, la Juventus n’en serait pas là. Mais voilà : incapable de marquer en quarts de finale de Coupe d’Italie malgré de nombreuses situations, la Vieille Dame a laissé l’Atalanta l’éliminer et lui infliger une douloureuse défaite alors qu’elle aurait largement pu mieux faire.

La balade de la Dea

Résultat : grâce notamment à une main signée Gleison Bremer dans la surface de réparation et un penalty transformé par Gianluca Scamacca à la demi-heure de jeu, la Dea file dans le dernier carré de la compétition. En fin de match, Kamaldeen Sulemana y est également allé de son but sur un centre de Raoul Bellanova. Comme Mario Pašalić, qui a enfoncé le clou une poignée de secondes après son entrée en jeu. Mais que faisait Jonathan David, au juste ?

Newcastle s’invite dans le top 8, l’Athletic Club croit plus que jamais aux barrages

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
70
22

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!