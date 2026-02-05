La Juventus rate ses occasions, son match... et sa qualification

Atalanta 3-0 Juventus

Buts : Scamacca (27e, SP), Sulemana (77e) et Pašalić (85e)

C’est ça, de rater des occasions. Si Francisco Conceição n’avait pas gâché la première grosse opportunité de la rencontre et si sa deuxième tentative avait fait mieux que trouver la barre transversale, la Juventus n’en serait pas là. Mais voilà : incapable de marquer en quarts de finale de Coupe d’Italie malgré de nombreuses situations, la Vieille Dame a laissé l’Atalanta l’éliminer et lui infliger une douloureuse défaite alors qu’elle aurait largement pu mieux faire.

La balade de la Dea

Résultat : grâce notamment à une main signée Gleison Bremer dans la surface de réparation et un penalty transformé par Gianluca Scamacca à la demi-heure de jeu, la Dea file dans le dernier carré de la compétition. En fin de match, Kamaldeen Sulemana y est également allé de son but sur un centre de Raoul Bellanova. Comme Mario Pašalić, qui a enfoncé le clou une poignée de secondes après son entrée en jeu. Mais que faisait Jonathan David, au juste ?

🖤💙 | L’Atalanta ouvre le score sur penalty face à la Juve dans ce quart de finale ! Suivez la rencontre de COPPA ITALIA en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲#AtalantaJuventus pic.twitter.com/7J3a0h98My — DAZN France (@DAZN_FR) February 5, 2026

