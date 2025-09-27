La Juventus et l'Atalanta se neutralisent

Juventus 1-1 Atalanta

Buts : Cabal (78e) pour la Juve // Sulemana (45e+1) pour la Dea

Expulsion : De Roon (80e) pour Bergame

Retombée brutale pour la Juve, après notamment deux matchs de folie.

La Juventus a en effet pataugé ce samedi soir, et ce n’est pas Naples qui va s’en plaindre : accrochés à domicile contre l’Atalanta Bergame (1-1), les Turinois ont raté l’occasion de mettre la pression sur le leader napolitain (qui a désormais tout le luxe de prendre le large au classement ce dimanche, dans un choc à l’extérieur face à l’AC Milan).

Sulemana buteur

Menée à la mi-temps par un but de l’ancien Rennais Kamaldeen Sulemana, la Juve a mis du temps à réagir avec une égalisation tardive de Juan Cabal à dix minutes du terme. À l’arrivée, ce sont bien les deux équipes qui sortent perdantes de cette rencontre. La Juventus reste deuxième en attendant les résultats de l’AC Milan et de la Roma, quand l’Atalanta reste bloquée au cinquième rang du championnat italien.

D’ailleurs, quelqu’un pour expliquer ces deux immondes maillots ?

La Juve réussit sa rentrée, pas l’Atalanta