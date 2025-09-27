S’abonner au mag
  • Serie A
  • J5
  • Juventus-Atalanta (1-1)

La Juventus et l'Atalanta se neutralisent

TJ
La Juventus et l'Atalanta se neutralisent

  Juventus 1-1 Atalanta

Buts : Cabal (78e) pour la Juve // Sulemana (45e+1) pour la Dea

Expulsion : De Roon (80e) pour Bergame

Retombée brutale pour la Juve, après notamment deux matchs de folie.

La Juventus a en effet pataugé ce samedi soir, et ce n’est pas Naples qui va s’en plaindre : accrochés à domicile contre l’Atalanta Bergame (1-1), les Turinois ont raté l’occasion de mettre la pression sur le leader napolitain (qui a désormais tout le luxe de prendre le large au classement ce dimanche, dans un choc à l’extérieur face à l’AC Milan).

Sulemana buteur

Menée à la mi-temps par un but de l’ancien Rennais Kamaldeen Sulemana, la Juve a mis du temps à réagir avec une égalisation tardive de Juan Cabal à dix minutes du terme. À l’arrivée, ce sont bien les deux équipes qui sortent perdantes de cette rencontre. La Juventus reste deuxième en attendant les résultats de l’AC Milan et de la Roma, quand l’Atalanta reste bloquée au cinquième rang du championnat italien.

D’ailleurs, quelqu’un pour expliquer ces deux immondes maillots ?

La Juve réussit sa rentrée, pas l’Atalanta

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)
Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!