Allegri aurait menacé un journaliste en marge de la finale de la Coupe d’Italie

Une seule solution pour calmer Allegri : la camisole.

S’en étant déjà pris verbalement au quatrième arbitre dans les dernières minutes de la finale de la Coupe d’Italie opposant l’Atalanta à la Juve (0-1), Massimiliano Allegri aurait récidivé peu après la fin du match. Pendant que ses joueurs fêtaient leur titre dans le vestiaire, le technicien turinois aurait menacé Guido Vaciago, directeur du média Tuttosport, dans les coursives du Stadio Olimpico. Selon le journaliste, l’ancien de l’AC Milan l’aurait attrapé et se serait mis à lui hurler dessus.

« Directeur de merde ! Écris la vérité dans ton journal, pas ce que te dit le club ! Tu sais que je sais où venir te choper, aurait lancé Allegri alors qu’il était retenu tant bien que mal par une attachée de presse de la Vieille Dame. Je sais où t’attendre. Je vais venir t’arracher les deux oreilles, je vais venir te casser la gueule. Écris la vérité dans ton journal. » Ce à quoi Tuttosport a répondu dans ses propres colonnes : « La vérité, nous, à Tuttosport, l’avons toujours écrite et l’écrirons toujours, avec nos opinions, qu’on peut aimer ou non (comme le jeu d’Allegri), mais elles sont ce qu’elles sont et nous les exprimons poliment, sans forcer et en restant ouverts au dialogue avec quiconque veut les contredire. Poliment et sans forcer, bien sûr. »

Les journalistes peuvent souffler, Allegri est annoncé sur le départ à la Juve par Sky Italia et Fabrizio Romano. Et quand on connaît les qualités de Thiago Motta, dans les couloirs, ça promet pour la suite…