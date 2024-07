La défense lunaire de Côme face à une accusation de racisme

On n’a toujours pas compris l’argument.

Le match amical entre Côme, fraîchement promu en Serie A et auteur d’un mercato ambitieux, et Wolverhampton a tourné au pugilat ce lundi, après l’exclusion de Daniel Podence, coupable d’avoir assené un coup de poing à un défenseur du club italien, dont l’identité n’a pas fuité. Une altercation provoquée par une remarque raciste entendue envers Hee-chan Hwang, attaquant sud-coréen de 28 ans. Gary O’Neil, l’entraîneur des Wolves, avait confirmé cela en conférence de presse : « Channy (le surnom du joueur) a entendu une remarque raciste, ce qui est vraiment décevant. Je lui en ai parlé, j’ai demandé s’il voulait que l’équipe quitte le terrain ou que lui le fasse, mais il voulait que l’équipe continue à faire le travail. » Le Guardian ajoutait ensuite que le club avait l’intention de porter plainte auprès de l’UEFA après cet incident.

Face à ces accusations, le club entraîné par Cesc Fàbregas a publié un communiqué pour le moins… étrange. Côme aurait interrogé le joueur, qui aurait donné sa version de l’histoire. « Nous avons parlé au défenseur en question pour comprendre ce qu’il a dit. Il nous a confié que la phrase qu’il a prononcée à son compère de défense était : “Ignore-le, il croit qu’il est Jackie Chan.” » Hee-chan Hwang avait déjà été victime d’une remarque similaire en 2022, lors d’un match amical contre le SC Farense. Le plus étonnant reste encore la défense du club : « En ayant longtemps parlé avec le joueur, nous croyons que c’était en référence au nom du joueur, et les constantes références de ses propres coéquipiers à “Channy” sur le terrain. » Au point d’estimer que ce sont les réactions adverses, dont celle de Daniel Podence, qui étaient excessives et inappropriées.

