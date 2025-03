FA Cup : sept minutes de VAR pendant Bournemouth-Wolverhampton

S’agit-il d’un record ?

Lors du cinquième tour de FA Cup opposant Bournemouth à Wolverhampton, et à l’issue duquel les Cherries ont éliminé les Wolves aux tirs au but, l’arbitrage a fait des siennes : en effet, une séquence a été décortiquée avec l’aide de la VAR pendant plus de sept minutes chrono !

C’est en première période, la demi-heure de jeu passée, que l’épisode a démarré : le but de Milos Kerkez ayant été refusé après l’intervention du hors-jeu semi-automatique, les hommes au sifflet ont finalement décidé d’avoir recours à la vidéo afin d’analyser deux actions précédant le tremblement de filet.

Au moins, la pause pipi a pu durer un peu.

Revivez la victoire du PSG contre Lille (4-1)