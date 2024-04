Pronostic Wolves Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Les Wolves mettent fin à leur série noire contre Bournemouth ?

11es, les Wolves n’ont plus grand chose à jouer et semblent se reposer sur leurs lauriers. En effet, cela fait maintenant 5 matchs de PL qu’ils n’ont plus gagné (3 défaites, 2 nuls) et voient le top 10 s’éloigner. On retrouve tout de même de la satisfaction lors des matchs nuls à Nottingham (2-2) et Burnley (1-1), et une certaine ténacité montrée contre le leader Arsenal malgré la défaite (0-2). De plus, ces Wolves pourront compter sur le retour d’un des joueurs clé de la première partie de saison, Hwang Hee-Chan (10 buts, 3 passes en 24 matchs), qui devrait combler l’absence de Cunha qui a rechuté.

13e, Bournemouth non plus n’a plus grand chose à espérer, si ce n’est rattraper son adversaire du jour dans la course au top 10. Cette équipe fonctionne par période depuis le début de la saison, et la bonne période est terminée depuis déjà quelques matchs. En effet, les Cherries n’ont plus gagné depuis 3 matchs, notamment défaits à Luton (2-1) et Villa (3-1) mais tout de même accrocheurs contre Manchester United (2-2). Malheureusement, pour cette rencontre, des joueurs importants seront indisponibles, comme Faivre, Sinisterra ou encore Tavernier, et des incertitudes concernant Adams et Mepham. En revanche, le buteur maison Solanke (18 buts) sera bien présent. Devant leur public, difficile de voir les Wolves perdre contre une équipe moins bien classée en Premier League, eux qui avaient dominé Fulham et Sheffield à domicile, juste avant les défaites face aux Gunners et Hammers.

