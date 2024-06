La Premier League conservera la VAR la saison prochaine, mais veut l’améliorer

Les Anglais aux urnes.

Ce jeudi, les clubs de Premier League ont été appelés à voter pour une modification des règles du championnat. À l’ordre du jour, la suppression de la VAR dès la saison prochaine. Un vote impulsé par la demande de Wolverhampton, qui, selon le Guardian, n’a pas abouti, mais qui permet aux clubs et au championnat anglais d’entamer une discussion sur les possibles améliorations à apporter à l’outil. Par communiqué, les Wolves détaillaient leur raison : « Le club avance que l’utilisation de la VAR a amené à un désengagement des fans dans les stades à cause de ses effets sur l’expérience de match, avec de l’apathie, de l’hostilité et une érosion de la confiance accordée aux officiels. »

Pour contrebalancer, il y a quelques jours, la Premier League statuait sur les différents chiffres autour de la VAR lors de l’exercice 2023-2024, et les conclusions étaient très positives. Sur les 110 interventions listées tout au long des 38 journées, seules 5 ont été jugées comme étant des erreurs. Les 105 autres cas où la VAR a été mise à contribution ont permis d’éviter des erreurs d’arbitrage. Dans une étude relayée par ESPN, on remarque que les Wolves ont été l’équipe qui a le plus pâti des décisions de la VAR, avec un déficit de 7 points. Au contraire, Fulham a le plus bénéficié de l’arbitrage vidéo avec un bonus de 5 points.

Suppression ou amélioration, la VAR fait toujours autant parler.

