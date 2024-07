Les fans de River Plate reprennent le chant raciste de la sélection argentine

Pas le même maillot, mais la même bêtise.

Une semaine après le début du scandale lors des célébrations de la victoire en Copa América, les provocations continuent en Argentine. À l’occasion du match entre River Plate et Lanús, le club de Buenos Aires a pu célébrer Enzo Fernández, son ancien milieu de terrain entre 2020 et 2022. Dans un stade Monumental plein à craquer, l’ambiance était au rendez-vous, peut-être un peu trop.

La hinchada de river se puso a cantar "corran la bola" para recibir a enzo fernandez en el monumental JSJAJAJAJSA pic.twitter.com/HJwuZV8Zti — ElBuni (@therealbuni) July 21, 2024

Une grande partie du public a repris en chœur le chant entonné par le milieu de terrain de Chelsea au moment de son entrée sur la pelouse. Tout sourire, Enzo Fernández a été acclamé par la foule et reste à voir s’il condamnera ou non ces chants. Ce scandale au départ sportif s’étend peu à peu à la sphère politique, tend les relations diplomatiques entre la France et l’Argentine. Et si le chant est maintenant entonné dans les stades argentins, cela ne va pas s’apaiser de sitôt.

