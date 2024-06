Wolverhampton s’apprête à signer un crack portugais de plus

Le 147e Portugais du club.

Selon la presse britannique, Wolverhampton va commencer son mercato avec la signature de l’international espoir portugais Rodrigo Gomes. L’arrière droit de 20 ans arrive en provenance de Braga et devrait signer un contrat de cinq ans (plus une année en option) avec les Wolves. D’après The Athletic, le joueur devrait se rendre à Wolverhampton en début de semaine prochaine pour passer la traditionnelle visite médicale et ensuite s’engager avec le pensionnaire de Premier League pour un montant de 12,7 millions de livres sterling (15 millions d’euros).

Formé à Braga, Gomes a découvert le monde professionnel avec son club formateur avant d’être prêté du côté d’Estoril où il s’est révélé cette saison en inscrivant 9 buts et en délivrant 8 passes décisives en 36 matchs (toutes compétitions confondues). Son arrivée dans les Midlands de l’Ouest devrait apporter de la concurrence au poste de latéral droit, aujourd’hui occupé par son compatriote Nelson Semedo.

La connexion anglo-portugaise n’en finit plus.

La Premier League conservera la VAR la saison prochaine, mais veut l’améliorer