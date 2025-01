Emmanuel Agbadou file en Premier League

Déjà un club français rattrapé par la réalité du mercato…

Vice-capitaine de Stade de Reims, Emmannuel Agbadou ne devrait plus rejouer au stade Auguste-Delaune. Alors que Wolverhampton s’est intéressé de très près au défenseur international ivoirien de 27 ans (11 sélections), son président, Jean-Pierre Caillot, a confirmé dans les colonnes de l’Union, que son joueur allait effectivement traverser la Manche pour s’engager du côté de Molineux. « Les deux clubs ont trouvé un accord, a ainsi annoncé le dirigeant. Même chose pour le joueur et ses représentants. Il ne lui reste qu’à passer sa visite médicale et à signer son contrat. »

A Wolverhampton, 17e de Premier League, Agbadou va changer d’objectif, puisque les Wolves luttent âprement pour leur maintien, eux qui viennent d’enchaîner trois matchs sans défaite en championnat pour la deuxième fois de la saison seulement. Un choix presque contraint pour Reims, alors que Caillot précise que la « politique sportive tient désormais compte de ces mouvements de joueurs ». Sauf que l’offre, évaluée autour de 20 millions d’euros, était impossible à refuser pour les Rémois, aux finances fragiles comme beaucoup de clubs français : « Il était prévu qu’Emmanuel devait partir l’été dernier, mais l’offre de Stuttgart ne nous convenait pas, a dévoilé le président. Plusieurs clubs étaient intéressés, mais la proposition de Wolverhampton ne pouvait pas être refusée ».

A Reims, on rebouche le champagne.

