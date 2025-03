Strasbourg intenable à Nantes, Le Havre et Saint-Étienne inséparables, Reims coule

Mais qui va bien pouvoir marquer contre Strasbourg ?

Seule équipe de la première partie de tableau concernée par ce multiplex, Strasbourg a largement dominé sur la pelouse de la Beaujoire pour s’imposer au finish (0-1). Une supériorité qui prend pourtant tout son temps à se concrétiser au tableau d’affichage, y compris quand Sebastian Nanasi pense lober Anthony Lopes d’une drôle de tête à la suite d’un corner, puisque la vidéo détecte alors un hors-jeu préalable. Mais à force d’insister, le Racing finit par marquer par l’intermédiaire de Félix Lemaréchal, bien servi par Dilane Bakwa. Ce succès (et cinquième match sans encaisser de but) permet aux Alsaciens de souffler la sixième place à l’OL, au moins pour quelques heures. Du côté de Nantes, on se rassurera en se disant qu’aucun mal classé ne l’a emporté.

🔥 | Les Strasbourgeois ouvrent le score grâce à un but de Félix Lemaréchal ! 💪🔥 #FCNRCSA pic.twitter.com/PddRGUmJJm — DAZN France (@DAZN_FR) March 9, 2025

Reims coule, Le Havre et Saint-Étienne dos à dos

Ce n’est en effet encore pas ce dimanche que Reims relèvera la tête. Pire, les Champenois semblent déterminés à continuer de creuser, comme depuis de longs mois désormais. C’est donc Auxerre qui en profite (0-2), tout heureux de mener rapidement de deux buts grâce à un coup de tête gagnant de Thelonius Bair sur corner, puis un tap-in de Hamed Junior Traoré après un ballon mal repoussé par Yehvann Diouf. Un dernier rempart rémois à bout face aux errances défensives des siens et qui ne se prive pas de le leur faire savoir, à commencer par le pauvre Valentin Atangana. Dans l’indifférence des tribunes de Delaune, ça ne veut toujours pas après la pause, à l’image de ces quatre frappes sur la même action, achevée par une déviation sur le poteau.

😡 Yehvann Diouf fou de rage ! Le gardien du @StadeDeReims manifeste sa frustration alors que l’équipe est une fois de plus menée au score. 💥 🔗 Suivez la rencontre sur DAZN : https://t.co/kUYSXTMfUw#SDRAJA pic.twitter.com/CXN4tdYajy — DAZN France (@DAZN_FR) March 9, 2025

Côté ouest, pas de vainqueur entre Le Havre et Saint-Étienne (1-1). Une partie cruciale dans laquelle ce sont les Verts qui frappent en premier grâce à Lucas Stassin, tout heureux de profiter à bout portant d’une succession de mauvaises décisions défensives adverses. Le break d’Irvin Cardona est ensuite refusé pour hors-jeu, et les Normands peuvent finalement recoller avant la pause. Benjamin Bouchouari contre étrangement un centre des deux mains, laissant Abdoulaye Touré égaliser en deux temps, malgré un arrêt de Gautier Larsonneur sur le penalty. Malgré toute leur bonne volonté après le repos, les Stéphanois restent englués à la 17e place.

Il y en a un paquet, des candidats à la Ligue 2.

Nantes 0-1 Strasbourg

But : Lemarechal (79e)

Reims 0-2 Auxerre

Buts : Bair (15e) et Traoré (24e) pour l’AJA

Le Havre 1-1 Saint-Étienne

Buts : Touré (45e+1) pour les Hacmen // Stassin (10e) pour les Verts

Dylan Batubinsika porte plainte après son agression