Mika Biereth et Monaco font danser Reims

Buts : Biereth (34e, 39e et 51e) pour l’ASM

Relax avec Mika.

En déménagements, il doit être fort : Mika Biereth empile les buts trois par trois. Un mètre cube de but pour la recrue danoise, bonne surprise de l’intersaison monégasque. Après Auxerre et Nantes, le buteur permet à Monaco de revenir quatrième, avec autant de points que Nice, troisième. Avec un clean sheet et sans erreurs défensives, les Monégasques se rassurent. Sens dessus dessous et trois jours après avoir (peut-être) sauvé sa saison à Angers en Coupe de France, Reims reste, lui, quinzième et va souffrir jusqu’en mai.

Le Néerlandais a fait parler ses gros muscles, son pied droit et son pied gauche pour faire souffrir des Rémois qui n’ont toujours pas gagné en Ligue 1 depuis le 10 novembre et concèdent leur cinquième défaite d’affilée. L’attaquant a eu un mètre d’avance pour récupérer le centre de Caio Henrique (1-0, 34e). Un deuxième après un centre un peu en retrait de Maghnes Akliouche et un long moment en pleine surface, le temps pour Reims de se dire qu’il allait prendre un carton (2-0, 39e). Un troisième après un cafouillage, le temps de retrouver ses pieds et le sens du but (3-0, 51e). Trois tirs cadrés, trois buts pour le Néerlandais, meilleur buteur d’Europe en 2025 et premier à inscrire trois triplés en Ligue 1 depuis Delio Onnis, sous les mêmes couleurs.

Breel Embolo, qui malheureusement portait un peu trop bien son prénom ce soir, a préféré la jouer en solitaire au lieu du quatrième (69e). Apathiques, les Rémois ont laissé Monaco s’installer dans leur surface toute la partie, sauf quand Thilo Kehrer a foiré sa relance (12e). Les Monégasques veulent finir fort leur saison, ils sont bien partis.

First player in history to score 3 hat-tricks in his first 7 @Ligue1_ENG appearances in the last 70 years! 😳🔥

HE IS HIM. MIKA BIERETH. WHAT A PLAYER. ❤️🤍 pic.twitter.com/XVPNmjgTWh

— AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) February 28, 2025