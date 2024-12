Rennes et Monaco cartonnent, Auxerre tombe

Aucune surprise : c’est nul !

Les 32es de finale de Coupe de France se poursuivaient ce dimanche après-midi, avec des gros qui ont plutôt bien assuré. En Alsace, Still-Mutzig a ainsi cru en son exploit en revenant à l’heure de jeu dans une partie mal embarquée contre Reims. Les Rémois avaient ouvert le score par Gabriel Moscardo (8e), mais Thomas Schall a réveillé le Parc des Sports de Molsheim en égalisant (60e). Chaleur retrouvée, pour cinq minutes seulement, puisque Mamadou Diakhon (65e) a remis les Rémois devant avant que le jeune Nhoa Sangui ne creuse l’écart (76e).

Bordeaux prend la porte

Les méchants du jour se nomment AS Monaco et Stade rennais, respectivement vainqueurs froids de L’Union Saint-Jean (Régional 1) et de Bordeaux (National 2, quelle tristesse), sur le même score (1-4). Du côté monégasque, Eliesse Ben Seghir (20e) et Vanderson (37e) ont plié l’affaire en moins d’une mi-temps. Jordan Teze et George Ilenikhena, eux, ont alourdi le tableau (65e et 90e+1). Pour l’Union, Benjamin Tournier a été le petit héros de la rencontre (83e). À Rennes, Adrien Truffert (29e), Jordan James (59e), Lorenz Assignon (75e) et Arnaud Kalimuendo (79e) ont inversé la vapeur après avoir été menés dix minutes et enjolivé cette fin d’année difficile pour les Rouge et Noir. Enfin, place au duel le plus équilibré de ces quatre matchs : Auxerre-Dunkerque, qui s’est joué à l’Abbé-Deschamps et qui a souri au troisième de Ligue 2. Le pion d’Enzo Bardeli dès l’entame (26e) a tétanisé des Auxerrois incapables de réagir (une seule frappe cadrée), et désormais tournés vers leur bonne dynamique en championnat.

Dans un monde normal, Bordeaux-Rennes est un match chiant de notre bonne Ligue 1…

Les résultats :

Still-Mutzig 1-3 Reims

Buts : Schall (60e) pour Still-Mutzig // Moscardo (8e), Diakhon (65e) et Sangui (76e) pour les Rémois

L’Union Saint-Jean 1-4 AS Monaco

Buts : Tournier (83e) pour L’Union // Ben Seghir (20e), Vanderson (37e), Teze (65e) et Ilenikhena (90e+1) pour l’ASM

Auxerre 0-1 Dunkerque

But : Bardeli (26e) pour l’USD

Bordeaux 1-4 Rennes

Buts : Bahassa (18e) pour les Girondins // Truffert (29e), James (59e), Assignon (75e) et Kalimuendo (79e) pour le SRFC

